Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР

Комментариев: 0
Европейский Союз отреагировал на пятые за последние недели ракетные испытания Северной Кореи.
В ЕС ожидают, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций
В ЕС ожидают, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций

Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в субботу, 10 августа, передает Европейская правда.

"Запуском двух баллистических ракет малой дальности, который является уже пятым подобным испытанием за последние недели, КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", - говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций и полностью выполнять свои международные обязательства, определенные в многочисленных резолюциях Совета безопасности ООН.

"Крайне важно, чтобы КНДР предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному и безвозвратному отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавила пресс-секретарь.

ЕС твердо убежден в том, что дипломатический процесс должен продолжаться и развиваться."Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. 

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Северная Корея, Евросоюз, КНДР, запуск ракеты, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь