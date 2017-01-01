Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за Кашмира

Пакистанская сторона сообщает также о решении приостановить автобусный маршрут с Индией - Лахор-Дели.

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении министерства торговли Пакистана, опубликованном в субботу, 10 августа.

"Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу", - отмечается в документе.

Кроме того, пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией - Лахор-Дели. Это был последний еще работавший общественный вид транспорта, соединявший обе страны.

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны перебрасывает тысячи военных в этот регион.

На это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

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