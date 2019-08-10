Глава МВД Италии раскритиковал Ричарда Гира

Маттео Сальвини отреагировал на призыв голливудского актера найти порт для судна с мигрантами, которое не принимает Рим.

Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини предложил американскому актеру Ричарду Гиру забрать 160 мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms на своем частном самолете в Голливуд. Об этом 10 августа сообщило агентство Bloomberg

Заявление итальянского министра последовало после того, как Гир призвал европейских лидеров найти порт для судна с мигрантами.

"Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах", - подчеркнул Сальвини.

Как отмечает Bloomberg, Сальвини выступает за запрет судам с мигрантами заходить в итальянские воды. Данная политика сделала его самым популярным на данный момент политиком в стране и приносит политические очки в предвыборной кампании на пост премьера Италии. Напомним, ранее Гир доставил продукты на судно с мигрантами , которое уже неделю дрейфует вблизи итальянского острова Лампедуза. Корабль не может причалить к берегу, поскольку Сальвини отказался пускать его в итальянские воды.

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