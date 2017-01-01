КНДР 10 августа провела испытания нового оружия

Вооружение имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов, подчеркнуло северокорейское новостное агентство.

Северная Корея в субботу, 10 августа, провела испытания нового вида вооружений под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 11 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Тип нового оружия агентство не называет, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности КНДР и имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов вооружений.

Отмечается, что Ким Чен Ын был удовлетворен результатами испытаний.

За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.

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