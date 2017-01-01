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КНДР 10 августа провела испытания нового оружия

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Вооружение имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов, подчеркнуло северокорейское новостное агентство.
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями нового оружия
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями нового оружия
 
Северная Корея в субботу, 10 августа, провела испытания нового вида вооружений под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 11 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
 
Тип нового оружия агентство не называет, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности КНДР и имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов вооружений.
 
Отмечается, что Ким Чен Ын был удовлетворен результатами испытаний.
 
Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности.
 
За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. 
 

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Теги: Северная Корея, запуск, КНДР, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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