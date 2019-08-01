В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец - СМИ
Бывшие союзники главы государства взяли под контроль один из крупнейших портовых городов на юге страны.
Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Об этом 9 августа сообщил телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.
Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как указал телеканал, участники боевых действий в Адене являются номинальными союзниками возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражается с хуситами на севере и западе Йемена с марта 2015 года, но у них есть собственные планы на будущее страны.
Официальный представитель ЮПС Низар аль-Хайсам сообщил телеканалу Al Hadath, что южане "не выступают против законности и привержены диалогу со всеми политическими фракциями, кроме исламистов из партии Аль-Ислах, которые, по его словам, "отрицательно воздействуют" на президента республики Абд Раббо Мансура Хади.
"Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны", - подчеркнул аль-Хайсам.
При этом он пообещал, что отряды ЮПС останутся в составе правительственных сил, которые ведут войну с мятежниками-хуситами.
Напомним, с 2014 года в Йемене идет гражданская война.
Одна из воюющих сторон - хуситы из шиитского движения Ансар Аллах, другая - войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
ЮПС выступает за независимость и не поддерживает ни одну из сторон.
Часть территорий на северо-западе Йемена, в том числе и столица страны Сана, находится под контролем хуситов. Восточные и юго-восточные части Йемена контролируют правительственные силы, поддерживаемые саудовской коалицией.
Портовый город Аден - второй по величине в стране - сейчас оказался под контролем южных сепаратистов.
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