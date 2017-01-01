В Бухаресте прошли массовые протесты

Десятки тысяч человек требовали отставки правительства. Акция прошла в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда сотни людей пострадали в столкновениях с полицией.

В центре Бухареста, на площади Победы в субботу, 10 августа, десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста, требуя отставки правительства, сформированного Социал-демократической партией. Демонстранты скандировали лозунги "Отставка!" и "Воры! ".

Как сообщает румынское новостное агентство Agerpres, в акции приняли участие около 24 тысяч человек. Действующее румынское правительство давно подвергается критике из-за обвинений в коррупции и пренебрежении интересами населения страны. Как сообщает румынское новостное агентство Agerpres, в акции приняли участие около 24 тысяч человек. Действующее румынское правительство давно подвергается критике из-за обвинений в коррупции и пренебрежении интересами населения страны.

Демонстрация в Бухаресте состоялась в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда на улицы столицы Румынии вышли около 800 тысяч человек. Жандармерия применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали около 450 участников акции.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, консервативный политик, критикующий действия правительства, выступая накануне демонстрации, назвал события прошлого года трагедией и призвал полицейских воздерживаться от применения силы.

Коалиционное правительство Румынии возглавляет представительница социал-демократов Виорика Дэнчилэ.

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений.

На улицы Бухареста и других городов ежедневно выходили сотни тысяч человек. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет, но акции протеста продолжались и после этого.

Источник: Русская служба DW

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