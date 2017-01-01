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Немецкий депутат ответил на угрозы посла США

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Дитмар Барч посоветовал американцам вместе с военным контингентом "прихватить" свое ядерное оружие.
Дитмар Барч
Дитмар Барч
commons.wikimedia.org
 
Председатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч отреагировал на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, который пригрозил перенести американские военные базы в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы до 2% ВВП. Об этом 9 августа сообщило издание Hannoversche Allgemeine.
 
"Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией в отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам", -  заявил Барч.
 
В настоящее время в Германии размещены около 35 000 американских солдат. Кроме того, на войска США работают 17 000 американских и 12 000 немецких гражданских лиц.
 
Ранее Гренелл в интервью немецкому агентству DPA возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу
 
Напомним, президент США Дональд Трамп грозил выйти из НАТО, если европейские правительства, особенно Берлин, не увеличат расходы на оборону.
 
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Теги: США, Германия, посольство, военные, ФРГ, посол США, военная база
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Источник: korrespondent.net

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