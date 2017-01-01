Немецкий депутат ответил на угрозы посла США

Дитмар Барч посоветовал американцам вместе с военным контингентом "прихватить" свое ядерное оружие.

Председатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч отреагировал на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, который пригрозил перенести американские военные базы в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы до 2% ВВП. Об этом 9 августа сообщило издание Hannoversche Allgemeine

"Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией в отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам", - заявил Барч.

В настоящее время в Германии размещены около 35 000 американских солдат. Кроме того, на войска США работают 17 000 американских и 12 000 немецких гражданских лиц.

Ранее Гренелл в интервью немецкому агентству DPA возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу