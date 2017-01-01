В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

Популярный туристический ретропоезд Мокэница (Пастушка), потерпел аварию на севере страны.

Туристический поезд Мокэница сошел с рельсов в горах Марамуреша. Об этом 10 августа сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

По данным ведомства, в результате инцидента 12 человек получили легкие ранения. Их доставили в больницу города Вишеу-де-Сус.

Всего в поезде находились 340 пассажиров.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием.

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