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В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

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Популярный туристический ретропоезд Мокэница (Пастушка), потерпел аварию на севере страны.
Ретропоезд Мокэница сошел с рельсов
Ретропоезд Мокэница сошел с рельсов
facebook.com/ISU-Maramures

Туристический поезд Мокэница сошел с рельсов в горах Марамуреша. Об этом 10 августа сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

По данным ведомства, в результате инцидента 12 человек получили легкие ранения. Их доставили в больницу города Вишеу-де-Сус.

Всего в поезде находились 340 пассажиров.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии сошел с рельсов туристический поезд

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Ранее сообщалось, что в американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием.

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Теги: Поезд, фото, Румыния, авария, крушение
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Источник: korrespondent.net

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