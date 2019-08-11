Трамп снова усомнился в адекватности Байдена

Американский лидер раскритиковал высказывание своего соперника на предстоящих выборах президента.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в умственных способностях претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом он написал в Тwitter 10 августа.

"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду…" Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?" - отметил американский лидер.

Напомним, Трамп не впервые сомневается в адекватности Байдена.

А 8 августа, когда Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети", Трамп констатировал, что у политика "не все дома".

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