Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп снова усомнился в адекватности Байдена

Комментариев: 1
Американский лидер раскритиковал высказывание своего соперника на предстоящих выборах президента.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в умственных способностях претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом он написал в Тwitter 10 августа.
 
"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду…" Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?" - отметил американский лидер.
 
Напомним, Трамп не впервые сомневается в адекватности Байдена.
 
Так, в апреле он прокомментировал решение бывшего вице-президента баллотироваться в президенты, назвав его "сонным Джо".
 
А 8 августа, когда Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети", Трамп констатировал, что у политика "не все дома".
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Байден, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
pioner61    11.08.2019, 11:56
Оценка:  +1
pioner61
А Байден сомневается в его адекватности. И что?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь