В Бразилии застрелили пять человек в ночном клубе - СМИ

Группа вооруженных людей в масках напала на заведение в штате Риу-Гранди-ду-Сул и расстреляла посетителей.

В Бразилии произошло нападение на ночной клуб

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло нападение на ночной клуб. В результате стрельбы пять человек погибли и четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал.

Отмечается, что около 01.00 в субботу, 10 августа, группа вооруженных людей в масках приехала в расположенное в 60 км от райцентра заведение.

Злоумышленники потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из находившихся там женщин, а затем продолжили стрелять по другим посетителям.

Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы города Порту-Алегри.

Полиция полагает, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии.

Свидетели произошедшего отказались давать показания.

Высокий уровень преступности в Бразилии является одной из наиболее острых проблем в стране.

Ранее в ночном клубе канадского города Торонто произошла стрельба , в результате которой ранения получили не менее семи человек.

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