Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Копенгагене произошел новый взрыв

Комментариев: 0
Второй за неделю инцидент случился перед участком полиции в копенгагенском районе Нерребро. Педполагаемого злоумышленника разыскивают.
На месте взрыва в Копенгагене
На месте взрыва в Копенгагене

В Копенгагене утром 10 августа прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел рядом с полицейским участком в районе Нерребро.

Отмечается, что в результате происшествия повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали.

В полиции уверены, что это было умышленное деяние, так как спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Ведется его розыск.

Напомним, первый взрыв в датской столице прогремел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства и получил легкие ранения один человек.

По данным правоохранителей, пока еще рано говорить о возможных связях двух взрывов.

В Германии взрывом снесли башню на АЭС

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Дания, полиция, взрыв, Копенгаген
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь