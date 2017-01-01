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Мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане

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Правоохранители быстро задержали мужчину, поэтому инцидент не вызвал паники среди туристов.
Итальянская полиция
Итальянская полиция
 
Полиция Италии задержала выходца из Ирака, который угрожал поджечь себя возле площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 10 августа сообщила римская газета il Messaggero.
 
Отмечается, что утром в субботу мужчина пришел на площадь Пия XII и стал выкрикивать бессвязные фразы, размахивая зажигалкой.
 
Спустя две минуты он был задержан полицией. Инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников.
 
Задержанный оказался мигрантом из Ирака, который находится в Италии на положении ожидающего решения об убежище. Горючих веществ при нем обнаружено не было.
 
 
Напомним, в мае неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке напротив Белого дома

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Теги: Ватикан, Италия, угроза, полиция, мигранты, поджег
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Источник: korrespondent.net

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