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Жертвами оползня в Мьянме стали более 40 человек

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Из-за сильных муссонных дождей были затоплены некоторые поселки. Также школы были временно закрыты в поселке Паунг с утра пятницы.
Работа спасателей на месте оползня
Работа спасателей на месте оползня
twitter.com/7Dnews

В Мьянме в результате муссонных дождей произошел оползень, что привело к гибели более 40 человек. Как сообщает агентство Xinhua, в общей сложности 27 домов и пять транспортных средств были затоплены потоком грязи и камней из-за оползня.

Пассажиры одного из транспортных средств были спасены.

Из-за сильных муссонных дождей были затоплены некоторые поселки. Также школы были временно закрыты в поселке Паунг с утра пятницы.

Оползень произошел в пятницу, 9 августа, однако поисковая операция продолжается. Местные спасатели в субботу, 10 августа, обнаружили еще восемь тел.

Ранее сообщалось, что число жертв оползня в Китае достигло 38 человек.

 

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Теги: Мьянма, стихия, жертвы, оползень, стихийное бедствие
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Источник: РБК-Украина

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