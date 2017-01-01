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В Бразилии горит завод по производству биотоплива

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Взрыв большого резервуара с этанолом привел к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия.
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Globo

Взрыв резервуара с этанолом объемом 30 тысяч тонн произошел на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия. Об этом сообщает телеканал Globo в воскресенье, 11 агвуста

Отмечается, что за взрывом последовало возгорание, который пожарные пытаются локализовать, чтобы не допустить распространения пожара на другие резервуары.

Ожидается, что возгорание потухнет через несколько дней самостоятельно, его тушение сейчас невозможно из-за отсутствия специальной пены.

На предприятии сообщили, что никто не пострадал.

Ранее в Бразилии обнаружили фабрику, производившую поддельные Ferrari.

 

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Теги: Бразилия, биотопливо, завод, взрыв, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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