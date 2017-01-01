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Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве

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По адресу предполагаемого злоумышленника, напавшего накануне на мусульман в Осло, найдено тело молодой женщины.
После нападения на мечеть в Осло
После нападения на мечеть в Осло

Предполагаемый злоумышленник, совершивший нападение на мечеть в пригороде Осло, подозревается в убийстве. "Молодая женщина найдена мертвой по адресу подозреваемого", - сообщил заместитель главы полиции Руне Скьелд в воскресенье, 11 августа.

По словам Скьелда, нападавший действовал в одиночку, он является гражданином Норвегии.

Днем ранее мужчина в возрасте около 20 лет, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет, ворвался в мечеть "Аль-Нур" и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 75-летний член мусульманской общины.

Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший проживает рядом с мечетью.

Ранее сообщалось, что во Франции возле мечети произошла стрельба. В результате нападения два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: теракт, Норвегия, нападение, мечеть, Осло
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Источник: Русская служба DW

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