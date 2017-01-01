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В Риме аварийно сел самолет: обломки повредили несколько авто

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Небольшие фрагменты самолета авиакомпании Norwegian, который совершил аварийную посадку в аэропорту Рима, упали на крыши и автомобили города Фьюмичино.
Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета.
Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета.
La Repubblica.

В аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты от самолета упали на крыши и автомобили города Фьюмичино, сообщает La Repubblica.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки разбили окна нескольких автомобилей. Кроме того, незначительно повреждены оказались крыши нескольких домов – обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, который направлялся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

 
La Repubblica

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в США.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-30 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Ассам на северо-востоке страны.

 

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Теги: Италия, самолет, аэропорт, Рим
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Источник: korrespondent.net

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