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У берегов Турции произошло землетрясение

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До этого за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли.
Очаг землетрясения находился на глубине шести километров
Очаг землетрясения находился на глубине шести километров
Getty Images

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает агентство Анадолу.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 10:02 по местному времени 11 августа.

Очаг землетрясения находился на глубине шести километров.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции.

 

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Теги: Турция, стихия, Средиземное море, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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