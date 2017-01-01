У берегов Турции произошло землетрясение

До этого за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков магнитудой от 1,1 до 6 в районе города Измир и провинции Денизли.

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает агентство Анадолу.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 10:02 по местному времени 11 августа.

Очаг землетрясения находился на глубине шести километров.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции.

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