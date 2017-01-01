На Храмовой горе произошли потасовки между верующими

Когда большие группы евреев и мусульман собрались на Храмовой горе в Иерусалиме, произошли потасовки.

На Храмовой горе в Иерусалиме произошло столкновение между верующими мусульманами и полицейскими. Об этом сообщает информационное агентство Jerusalem Post в воскресенье, 11 августа.

Столкновение с полицией произошло после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию Храмовой горы.

В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме. Отмечается, что по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе.

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