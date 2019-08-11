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Германия откажется от пластиковых пакетов

Комментариев: 2
В стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов.
Пластик убивает мир
Пластик убивает мир
 
Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов, сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет DW.
 
"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала она.
 
По словам Шульце, в стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов.
 
 
"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - подчеркнула она.
 
Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.
 
Напомним, что в новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов.
 
 
 
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Теги: экология, Германия, загрязнения окружающей среды, пластиковые пакеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Замечатель    11.08.2019, 16:37
Оценка:  +1
Замечатель
А что вместо пакетов7 Сеточки плести будете? И бумагу использовать-то есть все деревья вырубите!!! Вы бы лучше придумали,как народ проспонсировать на сдачу пакетов и вами последующую утилизацию!
ira0957    11.08.2019, 16:21
Оценка:  +1
ira0957
Но в масштабах планеты отказ Европы от пластика не столь важен. По данным компании Statista, из десяти стран, которые сильнее всего загрязняют океан, девять находятся в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а десятая — Америка.
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