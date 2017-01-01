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Во Флориде предотвратили массовую стрельбу в супермаркете

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Парня задержали после того, как он предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".
Полиция США предупредила теракт
Полиция США предупредила теракт
 
Полиция американского штата Флорида арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал учинить стрельбу в магазине Walmart, сообщает американский телеканал АВС.
 
"Как кажется, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата.
 
Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".
 
Aрест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.
 
 
Напомним, 3 августа вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в расположенном вблизи американо-мексиканской границы городе Эль-Пасо в Техасе, убив 20 человек и ранив 26, после чего сдался полиции.
 
Кроме того, в американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла стрельба. Погибли 10 человек. По данным очевидцев, мужчина открыл стрельбу после того, как его не пустили в бар.
 
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Теги: США, Флорида, расизм, расстрел, терракт
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Источник: korrespondent.net

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