Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35

Комментариев: 2
Вашингтон неоднократно грозил Турции санкциями и исключил ее из программы создания F-35 из-за поставок в эту страну российских зенитных ракетных систем С-400.
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35

Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.

Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.

О готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35 в июле заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если "турецкие коллеги изъявят желание".

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Турция, самолеты, покупка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
СветБобра    12.08.2019, 06:29
Оценка:  -1
СветБобра
Су35 одноразовий літачок за дуже великі кошти. Доказано військовими маневрами у Індонезіі. Маневри тривали 10 діб, а всі без винятку су35 поздихали на третю добу. Навіщо покупати це лайно ?
BROKER666    12.08.2019, 06:26
Оценка:  -1
BROKER666
с-400 которые не летают, СУшки которые только плавать под водой умеют... у эрдогана ваще крышу сорвало
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь