В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35

Вашингтон неоднократно грозил Турции санкциями и исключил ее из программы создания F-35 из-за поставок в эту страну российских зенитных ракетных систем С-400.

Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.

Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.

О готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35 в июле заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если "турецкие коллеги изъявят желание".

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