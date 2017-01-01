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В Мексике напали на бильярдную: восемь погибших

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Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.
Восемь человек погибли в результате нападения на бильярдную в Мексике
Восемь человек погибли в результате нападения на бильярдную в Мексике

Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения. Об этом сообщила газета La Jornada.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Ранее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло нападение на ночной клуб. В результате стрельбы пять человек погибли и четверо пострадали.

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Теги: бильярд, смерть, Мексика, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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