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В чешском ресторане начали штрафовать за недоеденный обед

Комментариев: 2
Посетители могут брать со шведского стола блюда в неограниченном количестве, однако, штраф за остатки пищи на тарелке составит половину стоимости обеда.
За остатки еды на тарелке штрафуют
За остатки еды на тарелке штрафуют
vinegret.cz

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Ресторан в чешском городке Добромержице, работающий по принципу “ешь, сколько хочешь“, начал штрафовать клиентов за небрежное отношение к еде.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает Vinegret.cz.

“Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогат - несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку надо отнести на кухню, и, если на ней что-то останется, гостя попросят доплатить 50 крон“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о таком порядке размещена на входе в ресторан, а также непосредственно в зале.

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Чешская торговая инспекция не нашла в этой практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан должен наглядно и доступно информировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, претензий у проверочного органа быть не может.

Вместе с тем в инспекции отметили: если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем - через суд.

Как сообщалось, в ресторане Днепра нашли 18 змей. Их обнаружили сотрудники ресторана на открытой территории заведения.

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Теги: еда, Чехия, продукты, штраф, ресторан
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Комментариев (3)
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Sancho-s    12.08.2019, 10:32
Оценка:  0
Sancho-s
А если не пошла стряпня?
Колишній-східняк    12.08.2019, 11:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не ходи.
Колишній-східняк    12.08.2019, 09:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
Разумно и справедливо!
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