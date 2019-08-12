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В КНДР не намерены вести диалог с Южной Кореей

Комментариев: 1
В Северной Корее возмущены тем, что Сеул совместно со США проводит военные учения и не намерены вести переговоры с Югом, пока там не предоставят объяснений.
Северная Корея исключает возможность переговоров с Южной Кореей
Северная Корея исключает возможность переговоров с Южной Кореей

Северная Корея (КНДР) считает невозможными переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военными Соединенных Штатов проводит военные учения. Об этом говорится в заявлении высокопоставленного северокорейского дипломата Квон Чон Гана, сообщает Reuters.

"Они должны понимать, что межкорейский контакт будет затруднен, если они не прекратят эти военные учения или пока они не предоставят правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", - заявил Квон Чон Ган.

Кроме того, он назвал "глупостями" требования Южной Кореи прекратить ракетные испытания в КНДР.

"Даже президент США сделал заявление, которым фактически признал право суверенного государства на самооборону, сказав, что это небольшые ракетные испытания, которые проводят многие страны", - сказал Квон.

Также он назвал военные учения в Южной Корее "репетицией войны".

Ранее КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей. Пхеньян заявил, что будет вынужден искать "новый путь" в случае продолжения совместных учений Вашингтона и Сеула.

Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь запустила два неопознанных снаряда.

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Теги: США, Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alcoolique    12.08.2019, 09:13
Оценка:  -1
Alcoolique
жирный ублюдок реально думает что его кто-то боиться ?))
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