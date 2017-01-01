На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристический маршрут

Медведи стали особо агрессивными из-за недостатка корма вследствие слабых заходов рыбы в одно из крупнейших нерестилищ рядом с маршрутом туристов.

Популярный туристический маршрут на реке Хакыцин временно закрыли в Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, проявляющих агрессию. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию заповедника.

"На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут Загадки Хакыцина, наблюдается крупное скопление голодных хищников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессивными медведи стали из-за недостатка корма вследствие слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера.

В заповеднике отмечают, что обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, однако сейчас в нерестилища заходят лишь единичные лососи. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей. Из-за острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. В связи с этим растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку.

"Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Института водных и экологических проблем.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера - одного из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает сюда возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Ранее появилось видео, как два медведя в зоопарке дерутся из-за мороженого. А в США на видео сняли медведя-вора. Животное забралось на крышу сарая, с которой сорвало кормушку для птиц и утащило с собой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet