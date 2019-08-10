Непогода в Азии унесла жизни нескольких сотен людей

Индию и Пакистан заливают сильные ливни, а в Китае и Вьетнаме растет количество жертв тайфунов.

Сезонные циклоны обрушились на Китай, Вьетнам, Индию и Пакистан и вызвали стихийные бедствия, в которых, по состоянию на понедельник, 12 августа, погибло несколько сотен людей.

Так, количество жертв тайфуна Лекими, что накрыл Китай, возросло до 44 человека, сообщает CGTN.

На востоке провинции Шаньдун зафиксировано пять смертей из-за тайфуна. Семь человек пропали без вести после схода оползня в прибрежных районах. Еще девять человек пропали без вести на востоке китайской провинции Чжецзян, сообщают местные власти. На данный момент в регионе ведутся спасательные работы.

На юге Индии свыше 170 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака, сообщает India Today.

Больше всего из-за непогоды пострадал штат Керала – здесь за последние четыре дня погибли не менее 72 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. Только за последние сутки в этом регионе были зарегистрированы свыше 30 смертельных случаев.

В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум несколько дней.

В Пакистане по меньшей мере 161 человек погиб в результате сильных сезонных дождей, муссонов. Об этом сообщает Радио Свобода. Обильные ливни начались еще в июле, 12 августа на побережье, где находится двадцатимиллионный город Карачи, также ожидаются осадки.

Погибшими только в Карачи являются почти два десятка человек.

Представитель армии страны заявил, что военные и гражданские специалисты откачивают воду из затопленных улиц мегаполиса.

На южные и центральные районы Вьетнама обрушился тайфун Випа, который вызвал наводнения. Число погибших уже достигло 24 человек. Об этом заявили местные власти в понедельник, сообщает Al Jazeera.

На юге почти 3,9 тыс. домов и более 22 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур были затоплены, главным образом в провинции Лам Донг. Наводнения также повредили более 30 км национальных дорог, включая дорогу, ведущую в туристический город Далат.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек. А из-за супертайфуна в Китае погибли 28 человек.

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