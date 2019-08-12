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В Минобороны США тестируют эскадрильи дронов

Комментариев: 1
Пентагон пробует применять группу автономных дронов и наземных роботов. В дальнейшем их планируют использовать в военных миссиях.

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, сообщает The Verge.

"DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях", - говорится в сообщении.

В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 дронов одновременно.

В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.

Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию относительно местности, в которой находится противник, в частности, в городской местности, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.

Ранее сообщалось, что украинским полицейским разрешили использовать дроны для обеспечения правопорядка и предупреждения преступлений.

А в Укрзализныце намерены применять дроны против воров. Компания планирует использовать беспилотники для контроля и наблюдения за своей инфраструктурой.

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Теги: армия и вооружение, США, Пентагон, БПЛА, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    12.08.2019, 12:45
Оценка:  +2
WTF2wtf
DARPA с таким давно работает.
Если один дрон бывает проблематично завалить, то такая "эскадрилья" - это вообще жесть для противника ...
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