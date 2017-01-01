В Португалии ввели нормы на продажу топлива из-за забастовки

Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов. Около 15% АЗС страны полностью или частично пострадали от недостатка топлива.

В Португалии водители бензовозов с 12 августа начали бессрочную забастовку. Из-за этого в Лиссабоне и ряде других городов на заправках возник дефицит топлива.

Многие автомобилисты полностью заправили свои транспортные средства перед началом забастовки. За последние дни продажи топлива почти удвоились, заявил премьер-министр Антониу Кошта.

По данным сайта, который собирает отчеты автолюбителей, около 15% из 3000 АЗС страны полностью или частично пострадали от недостатка топлива. Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов.

В рамках предупредительных мер правительство Португалии объявило "энергетическую чрезвычайную ситуацию". С этого понедельника приобрести можно будет только 25 литров на машину, а на грузовик – 100 литров.

Транспортные компании также обязаны доставлять не менее 50% топлива на автозаправочные станции. Спасательные группы, аэропорты и полиция должны быть обеспечены на 100%.

Напомним, в апреле забастовка водителей автоцистерн также вызвала значительный хаос в Португалии. Тогда сотни заправок были закрыты. Наблюдалась нехватка топлива даже в аэропортах.

Источник: Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet