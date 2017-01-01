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Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов

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Аэропорт был вынужден приостановить работу из-за тысяч протестующих, заполонивших терминалы.
Протесты в Гонконге продолжаются третий месяц
Протесты в Гонконге продолжаются третий месяц
twitter.com/hk_sakai

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник, 12 августа, из-за нескольких тысяч протестующих, которые скопилось на территории аэропорта Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Протестующие создали значительные препятствия в работе аэропорта, в результате пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы, говорится в пресс-релизе. Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершилась.

Как уточняет South China Morning Post, в аэропорт продолжают съезжаться автобусы с демонстрантами, на подъездах к нему образовались пробки. Некоторые протестующие выходят на дорогу и продолжают путь пешком. 

Протесты в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро, блокируя работу транспорта.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

 

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Теги: протесты, аэропорт, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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