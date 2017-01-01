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От удара молнии сгорели 40 домов на колесах

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В Испании из-за удара молнии вспыхнул пожар, который уничтожил 40 домов на колесах. Для тушения огня мобилизовали шесть пожарных бригад.
Пожар в Испании: из-за молнии сгорело 40 домов на колесах
Пожар в Испании: из-за молнии сгорело 40 домов на колесах
elperiodico.com

В муниципалитете Вентальо в Каталонии, Испания, из-за удара молнии начался масштабный пожар. Об этом сообщает El Periodico в понедельник, 12 августа.

Пожар, возникший в результате удара молнии на автостоянке, перекинулся на 40 автомобилей. Он охватил пространство площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожарная служба сообщила, что огонь вспыхнул около шести часов утра. Было мобилизовано шесть пожарных бригад.

Напомним, что ранее в Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Пожары на Канарах: Тысячи эвакуированных

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Теги: Испания, пожар
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Источник: korrespondent.net

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