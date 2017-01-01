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Балканы накрыла аномальная жара

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Температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию – самого высокого уровня в регионе этим летом.
Дети играют в фонтанах в столице Македонии Скопье
Дети играют в фонтанах в столице Македонии Скопье

Страны Балканского полуострова страдают от аномально высокой температуры воздуха. Власти призывают людей остаться дома по возможности, сообщает AP в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что в Боснии и Хорватии температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию – самого высокого уровня в регионе этим летом.

В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла.

В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой, – говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину вернется 30-градусная жара. Но при этом местами пройдут дожди с грозами.

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Теги: погода, температура, Хорватия, Сербия, Балканы, жара, Босния и Герцеговина, Аномальная жара, Босния
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Источник: korrespondent.net

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