В Боливии столкнулись автобус и грузовик, 11 жертв

В результате инцидента погибли пять мужчин и шесть женщин, включая ребенка и беременную.

В Боливии при лобовом столкновении автобуса и грузовика одиннадцать человек погибли и двое были ранены. Об этом 12 августа сообщило агентство ABI

Отмечается, что трагедия произошла утром в понедельник. Среди погибших ребенок и беременная женщина.

Пока не все погибшие опознаны из-за отсутствия у них документов.

На данный момент есть две версии произошедшего - выезд грузовика на встречную полосу и то, что водитель мог быть пьян.

Сам водитель грузовика остался невредим и задержан полицией.

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