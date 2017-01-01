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В Боливии столкнулись автобус и грузовик, 11 жертв

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В результате инцидента погибли пять мужчин и шесть женщин, включая ребенка и беременную.
В Боливии произошло смертельное ДТП
В Боливии произошло смертельное ДТП
 
В Боливии при лобовом столкновении автобуса и грузовика одиннадцать человек погибли и двое были ранены. Об этом 12 августа сообщило агентство ABI.
 
Отмечается, что трагедия произошла утром в понедельник. Среди погибших ребенок и беременная женщина.
 
Пока не все погибшие опознаны из-за отсутствия у них документов.
 
На данный момент есть две версии произошедшего - выезд грузовика на встречную полосу и то, что водитель мог быть пьян.
 
Сам водитель грузовика остался невредим и задержан полицией.
 
 
Ранее сообщалось, что в Боливии упал в пропасть пассажирский автобус. В результате происшествия погибли 14 человек и еще 21 человек был ранен.

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Теги: ДТП, Боливия, жертвы, грузовик, автобус, погибли
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Источник: korrespondent.net

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