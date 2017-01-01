На Луганщине осудили мужчину за жестокое обращение с собакой

Житель Северодонецка избил собаку и выбросил ее со второго этажа дома. Из-за полученных травм животное пришлось усыпить.

Северодонецкий городской суд Луганской области вынес приговор мужчине, который избил собаку и сбросил ее со второго этажа дома. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По материалам следствия, 30 июня 37-летний мужчина жестоко избил беспородную собаку и сбросил ее из окна своей квартиры на втором этаже. Животное он подобрал на улице за несколько дней до инцидента. Собака получила травмы, несовместимые с жизнью. Животное пришлось усыпить.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 299 УК (жестокое обращение с животными) и вынес ему приговор в виде двух лет ограничения свободы с установлением максимального трехлетнего испытательного срока.

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