В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE

Ограничение распространяется на закупку и использование устройств китайских компаний государственными учреждениями.

В госучреждениях США запретили использовать оборудование Huawei и ZTE

В США во вторник, 13 августа, вступает в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Об этом сообщило агентство ТАСС

Отмечается, что соответствующее уведомление нескольких министерств было направлено в сборник официальных документов американского правительства.

В документе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий.

Запрет также распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.

Кроме того, запрещено приобретать услуги у перечисленных юридических лиц.

Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

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