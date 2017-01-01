Экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве

Атамбаеву инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и захват заложников.

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве сотрудника спецназа. Об этом во вторник, 13 августа, заявил на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры страны Замир Бейшекеев, сообщает ТАСС.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", - сказал он.

По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Сегодня также сообщалось, что Атамбаева обвиняют в попытке госпереворота.

Напомним, экс-президент Кыргызстана был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Кыргызстана может грозить пожизненный срок.

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