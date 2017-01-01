В Париже начались работы по очистке Нотр-Дама от свинца

С загрязненных участков земли возле собора уже сняли пласт почвы глубиной в 40 сантиметров.

В столице Франции полностью прекращено движение пешеходов и транспорта в окрестностях сгоревшего собора Парижской Богоматери из-за начавшихся работ по очистке от загрязнения свинцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL во вторник, 13 августа.

"Эти работы продлятся по меньшей мере до 23 августа. Они будут включать в себя три фазы, которые соответствуют трем различным зонам", – говорится в сообщении.

Предполагается, что на плоские поверхности под давлением будут распылять воду со специальным чистящим средством, а на скамейки, емкости для цветов и фонари нанесут специальный гель. Вместе с тем отмечается, что с загрязненных участков земли уже сняли пласт почвы глубиной в 40 сантиметров.

В начале мая префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора. На 1 кг почвы приходилось около 10-20 г металла. Допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы.

Напомним, 15 апреля произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.

Жителей близлежащих районов предупредили о возможном загрязнении свинцом в конце апреля. Власти призвали их провести уборку и протереть мебель и другие предметы.

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