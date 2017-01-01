Британия направила еще один военный корабль в Ормузский пролив

Фрегат HMS Kent будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Великобритания направила базирующийся в Портсмуте военный фрегат HMS Kent в Персидский залив для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте британского ВМФ.

Ожидается, что HMS Kent сменит другой британский корабль HMS Duncan в Персидском заливе, и будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в этом регионе.

Еще один корабль – HMS Defender – направлен в Азиатско-тихоокеанский регион для выполнения задач, отмечается в сообщении ВМФ.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

Позже стало известно, что Великобритания объявила о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции.

В свою очередь Иран в начале августа захватил еще один танкер, который якобы принадлежит Ираку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet