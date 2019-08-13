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Горит "Святая Русь": Пожар охватил пассажирский теплоход в РФ

Комментариев: 2
Причины возгорания пока не установлены.
Горит "Святая Русь": Пожар охватил пассажирский теплоход в РФ
© pravda-nn.ru
Фото 1/3
  • В момент возгорания людей на теплоходе не было
  • В момент возгорания людей на теплоходе не было
  • В момент возгорания людей на теплоходе не было
Горит "Святая Русь": Пожар охватил пассажирский теплоход в РФ
В момент возгорания людей на теплоходе не было
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В Нижегородской области Российской Федерации в затоне Сибирский городского округа Бор произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе “Святая Русь“.

Об этом сообщает местное издание “Нижегородская правда“.

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Прежнее название судна - “Родина“. На место уже выехали оперативная группа управления, пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара по предварительным данным составила 50 квадратных метров. Теплоход пытаются потушить пожарные катера.

Судно находилось на ремонте в доке. Известно, что оно не эксплуатируется с 2018 года.

Как сообщалось 23 июля, под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.

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Теги: пожар, Россия, теплоход, судно
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Комментариев (2)
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bolbos    13.08.2019, 13:27
Оценка:  0
bolbos
Да штож такое йопвашуметь
Кайдаш    13.08.2019, 13:27
Оценка:  +2
Кайдаш
Зато Путин на мотоцикле отжигает
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