Горит "Святая Русь": Пожар охватил пассажирский теплоход в РФ

Причины возгорания пока не установлены.

В момент возгорания людей на теплоходе не было

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В Нижегородской области Российской Федерации в затоне Сибирский городского округа Бор произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе “Святая Русь“.

Об этом сообщает местное издание “Нижегородская правда“.

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Прежнее название судна - “Родина“. На место уже выехали оперативная группа управления, пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара по предварительным данным составила 50 квадратных метров. Теплоход пытаются потушить пожарные катера.

Судно находилось на ремонте в доке. Известно, что оно не эксплуатируется с 2018 года.

Как сообщалось 23 июля, под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.

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