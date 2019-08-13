Горит "Святая Русь": Пожар охватил пассажирский теплоход в РФ
В Нижегородской области Российской Федерации в затоне Сибирский городского округа Бор произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе “Святая Русь“.
Об этом сообщает местное издание “Нижегородская правда“.
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Прежнее название судна - “Родина“. На место уже выехали оперативная группа управления, пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара по предварительным данным составила 50 квадратных метров. Теплоход пытаются потушить пожарные катера.
Судно находилось на ремонте в доке. Известно, что оно не эксплуатируется с 2018 года.
Как сообщалось 23 июля, под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.
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