В Беларуси впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву

Как сообщается, труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока неизвестно. Этим вопросом занимаются специалисты.

Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, пишет TUT.BY.

"Проводятся мероприятия, которые должны проводиться в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами при возникновении такого заболевания. Ветеринары работают по своей линии, а специалисты санслужбы - по своей", - сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

В очаге болезни проводится дезинфекция. Кроме того, в деревне проходит вакцинация поголовья, наблюдение за его состоянием и другие необходимые мероприятия.

Сейчас вакцинируют других животных села Хотомель. У людей заболевания не зафиксировано.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, в последний раз в стране сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году.

Напомним, в начале октября 2018 года в селе Меняйловка Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы. Источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек. Сейчас эти люди госпитализированы.

Позже диагноз "сибирская язва" подтвердился у одного пострадавшего. В Минздраве заверили, что вспышка сибирской язвы в Одесской области локализована, угрозы распространения инфекции нет.