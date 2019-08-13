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Во время шторма в Индии погибли 15 рыбаков

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Тела 15 моряков вынесло на берег. Еще двое числятся пропавшими без вести. Береговая охрана продолжает их поиск.
Во время шторма погибли рыбаки
Во время шторма погибли рыбаки
pixabay.com

По меньшей мере 15 моряков погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания рыбацких шхун у берегов западного индийского штата Гуджарат. Об этом во вторник, 13 августа, сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что рыбаки вышли в море 9 августа, несмотря на запрет властей на ведение промысла. Предполагается, что лодки перевернулись из-за сильного шторма. 14 рыбаков смогли вплавь добраться до ближайших населенных пунктов, тела 15-ти вынесло на берег. Береговая охрана продолжает поиск двух пропавших моряков.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

За последние дни непогода в Азии унесла жизни нескольких сотен людей.

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Теги: смерть, Индия, рыбаки, шторм, муссон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hnm    13.08.2019, 14:21
Оценка:  0
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