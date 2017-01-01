В Гонконге второй день из-за протестов не работает аэропорт

Аэропорт Гонконга второй день подряд приостановливает регистрацию пассажиров на все рейсы из-за проходящих на его территории акций протеста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации аэропорта.

"Работа терминалов международного аэропорта Гонконга была серьезно нарушена в результате массового скопления людей в аэропорту сегодня", - говорится в с ообщении.

В связи с этим были отменены более 300 авиарейсов.

Накануне в залах скопились тысячи демонстрантов, вынудив администрацию аэропорта отменить все вылетающие вечерние рейсы. Планировалось нормализовать работу во вторник утром, однако сделать это пока не удалось. В частности, десятки рейсов отменила крупнейшая местная авиакомпания Cathay Pacific.

Тем временем, как сообщает радиостанция RTHK, оппозиционные силы в Гонконге намерены созвать в ближайшее воскресенье, 18 августа, новую крупномасштабную демонстрацию в центре города. Организаторы акции из продемократической организации "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают, что она привлечет до 300 тысяч человек.

Организаторы сообщили о подаче официальной заявки на проведение шествия, власти пока не вынесли решения на этот счет.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.