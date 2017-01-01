Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране назвали объем запасов низкообогащенного урана

Комментариев: 0
Иран наращивает темпы выработки низкообогащенного урана и обещает, что запасы будут расти быстро.
Атомная станция в Иране
Атомная станция в Иране
Getty Images

Иран довел запасы низкообогащенного урана до 370 килограммов, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

"В данный момент у нас хорошие темпы выработки, и запасы наши превысили 300 килограммов минимум на 60 вплоть до 70 (килограммов), объемы будут расти быстро", – сказал Камальванди агентству IRNA.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Позже стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана, назвав этот шаг соответствующим интересам развития мировой ядерной энергетики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, запасы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь