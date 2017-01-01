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Количество животных в лесах сократилось в два раза - исследование

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Исследование провели ученые Всемирного фонда дикой природы (WWF). Сокращение количества животных в два раза произошло в течение последних 50 лет. Это ставит под угрозу биоразнообразие на планете.
В лесах стало в два раза меньше животных
В лесах стало в два раза меньше животных
Terry Whittaker

За последние 50 лет количество животных в лесах значительно уменьшилось. С 1970 года их стало меньше более чем в два раза. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщает издание группы Redaktionsnetzwerk Deutschland во вторник, 13 августа.

Наиболее пораженными категориями в животном мире исследователи называют амфибий, например, лягушек, а также млекопитающих, в частности, обезьян и лесных слонов. Основной причиной беспрецедентного сокращения количества диких животных, по данным WWF, является потеря среды обитания, в частности вследствие вырубки лесов.

"Закат биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета WWF Кристоф Генрих в комментарии изданию. Он добавил, что вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов хранить парниковые газы, приведет к более жесткому климатическому кризису.

Для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.

Напомним, что ранее ради экологии университет в Лондоне перестал продавать бургеры.

Также сообщалось, что в Эфиопии за день высадили 350 миллионов деревьев.

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Теги: экология, животные, WWF, изменение климата, защита окружающей среды
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Источник: korrespondent.net

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