Мировая секс-сеть. Дело друга Трампа и Клинтона

Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, совершил самоубийство в камере тюрьмы на Манхэттене.

Билл Клинтон, Дональд Трамп, британский принц Эндрю, бывшие премьер-министры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман – это неполный список друзей американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В субботу, 10 августа, бизнесмена нашли мертвым в камере тюрьмы на Манхэттене, где он ожидал суда. 66-летнего Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной международной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство.

С такими обвинениями и друзьями вокруг смерти Эпштейна сразу возникла масса конспирологических теорий.

Обвинения

Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен в период с 2002 по 2005 годы в своем особняке подвергал домогательствам и сексуальному насилию несовершеннолетних девушек, платил им за секс, а также заставлял приводить к нему ровесниц. Сам миллиардер не признал своей вины, заявляя, что предполагаемые жертвы вступали с ним в связь добровольно и что он думал, что на тот момент им было больше 18 лет.

Бизнесмен находился под стражей с начала июля — суд отказался отпустить его под залог в 100 миллионов долларов, предлагавшийся адвокатами.

Одна из женщин, подавших иск на Эпштейна, утверждает, что он держал ее в неволе в качестве секс-рабыни и заставил заниматься сексом с семью мужчинами. Другая истица, Вирджиния Джюффре, утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. После этого Джюффре заставляли заниматься сексом с Эпштейном. Эта схема, если верить показаниям подавших иск женщин, была для Эпштейна стандартной.

Еще одна свидетельница утверждает, что в групповом сексе с ней и Эпштейном принимал участие принц Эндрю, герцог Йоркский. Обвинения в адрес герцога уже озвучивались, в 2015 году Букингемский дворец заявил, что они безосновательны.

Эпштейн и принц Эндрю

Не первое дело

Более десяти лет назад Эпштейн уже был фигурантом аналогичного дела: ему грозили несколько десятков лет лишения свободы. Но в 2008 году ему удалось заключить сделку со следствием: он признал вину только в одном эпизоде вовлечения несовершеннолетней в проституцию и выплатил многомиллионные компенсации десяткам предполагаемых жертв по гражданским искам, а также был официально зарегистрирован как сексуальный преступник. В обмен на это он получил 13 месяцев тюрьмы.

Сделка и быстрое закрытие дела вызвали большой резонанс в американском обществе — в том числе потому, что Эпштейн был близким знакомым влиятельных людей.

Александр Акоста, курировавший сделку с Эпштейном в 2008 году в должности прокурора Южного округа Флориды, с февраля 2019 года был министром труда в администрации Дональда Трампа. После ареста Эпштейна он объявил об отставке с поста.

Странные совпадения

Около двух недель назад он уже предпринимал попытку самоубийства — тогда его в итоге обнаружили в камере “в полубессознательном состоянии”.

После попытки самоубийства в июле Эпштейн находился под специальным надзором. По инструкции сотрудники охраны тюрьмы должны были в обязательном порядке проверять Эпштейна каждые 30 минут. Однако, как сообщает Fox News, Эпштейн оставался без присмотра на протяжении нескольких часов до того, как был обнаружен мертвым.

Как пишет Washington Post, заключенный, с которым делил камеру Эпштейн, был переведен из нее в пятницу за некоторое время до происшествия. Причины этого решения неизвестны. Непонятно также, почему к Эпштейну не подселили другого заключенного.

Министерство юстиции и ФБР начали расследования обстоятельств гибели финансиста.

За день до гибели Эпштейна были обнародованы сотни страниц судебных документов, в том числе новые подробности обвинений в сексуальном насилии. В одном из описанных случаев женщина утверждала, что ее заставили заниматься сексом с влиятельными друзьями Эпштейна.

В интервью CBS News эксперты в области права предположили, что федеральные прокуроры, скорее всего, прекратят уголовное расследование в отношении Эпштейна из-за его смерти.

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы нескольких женщин в деле, сказала CBS, что намерена подавать гражданский иск в отношении имущества Эпштейна.

Теории заговора

Большая часть теорий о смерти Эпштейна касается того, что политики, вероятно, знали о его преступлениях, и многие могли желать его смерти. Это не подкрепляется никакими доказательствами, однако в субботу хэштег #EpsteinMurder (#УбийствоЭпштейна) стал мировым трендом в Twitter.

Появились шуточные картинки и мемы, намекающие, что самоубийства, может быть, и не было, а была инсценировка или изощренное заказное убийство. Ничего удивительного, человек, владевший информацией, которая могла уничтожить богатых и влиятельных людей, умирает в своей камере. Смерть Эпштейна "слишком удобна" для тех, кого потенциально могли коснуться его показания, считает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. "Многие из нас хотели бы знать, что именно было ему известно, - сказал он журналистам. - Сколько еще миллионеров и миллиардеров вместе с ним участвовали в незаконных действиях?"

Многие сомневаются, что Эпштейн, которого за несколько недель до гибели нашли в полубессознательном состоянии с ранами в области шеи, физически мог совершить самоубийство. Некоторые СМИ сообщили о, том, что после этого случая в июле Эпштейна поместили под наблюдение, и возможности покончить с собой у него не было.

"Что это вообще за наблюдение за потенциальными самоубийцами? Кто за ним наблюдал?", - писал в "Твиттере" личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. "Невозможно представить", чтобы Эпштейн смог покончить с собой в таких условиях, добавляет он.