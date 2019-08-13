Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

F-18 сблизился с самолетом Шойгу: появилось видео

Комментариев: 5
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Российский министр направлялся из Калининграда в Москву.
Сближение самолетов F-18 и Су-27
Сближение самолетов F-18 и Су-27
Скриншот

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

Читай также: Прямой войны России с Украиной не будет - Шойгу

Утверждается, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда российский министр направлялся из Калининграда в Москву.

На опубликованных кадрах видно, что пилот F-18 демонстрирует ракетное вооружение, после чего в кадр попадает российский истребитель Су-27, который явно пытается оттеснить самолет НАТО. При этом Су резко уходит вниз, а F-18 поднимается вверх и снова летит параллельно курсу российского самолета с Шойгу на борту.

Напомним, в июне 2017 года истребитель НАТО F-16 также приблизился к самолету Шойгу. Тогда натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал Су-27. Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Тогда в НАТО заявили, что не знали о министре обороны РФ Сергее Шойгу на борту самолета, который истребители альянса сопровождали над Балтийским морем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, НАТО, самолет, видео, истребитель, Шойгу, самолеты, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    13.08.2019, 19:33
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Галифе ему уже простирнули?
СтальнаяКрыса    13.08.2019, 19:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Интересно Шойгу успел в туалет забежать? Или так и вcpaлся в кресле самолёта?
Сеемма    13.08.2019, 19:24
Оценка:  -1
Сеемма
Твоему дивану да крылья!
fulminate    13.08.2019, 19:18
Оценка:  +1
fulminate
Ну и как там шойгу? Выразил бурную обеспокоенность?
Kostos    13.08.2019, 19:23
Оценка:  +1
Kostos
жиТкую обеспокоенность
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь