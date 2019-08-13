F-18 сблизился с самолетом Шойгу: появилось видео

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Российский министр направлялся из Калининграда в Москву.

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

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Утверждается, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда российский министр направлялся из Калининграда в Москву.

На опубликованных кадрах видно, что пилот F-18 демонстрирует ракетное вооружение, после чего в кадр попадает российский истребитель Су-27, который явно пытается оттеснить самолет НАТО. При этом Су резко уходит вниз, а F-18 поднимается вверх и снова летит параллельно курсу российского самолета с Шойгу на борту.

Напомним, в июне 2017 года истребитель НАТО F-16 также приблизился к самолету Шойгу. Тогда натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал Су-27. Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Тогда в НАТО заявили, что не знали о министре обороны РФ Сергее Шойгу на борту самолета, который истребители альянса сопровождали над Балтийским морем.



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