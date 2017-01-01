Лесные пожары в Греции: эвакуированы три населенных пункта

Пожар бушует на острове Эвбея. Он уже разрушил один населенный пункт. К тушению привлечены более 200 пожарных, а также шесть самолетов и шесть вертолетов.

Из-за лесных пожаров на острове Эвбея в Греции эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает издание Kathimerini во вторник, 13 августа.

Пожар вспыхнул во вторник утром и продолжает бесконтрольно распространяться. Тушению огня препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложнейшие условия для работы.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад. Кроме Макрималли, власти также эвакуировали села Контодеспоти и Ставрос. Людей на городских и военных автобусах доставили в безопасное место.

Как сообщалось ранее, на западе Канады бушует лесной пожар.

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