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США отложат введение пошлин на китайские товары

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Вашингтон не будет вводить 10-процентные пошлини на ряд китайских товаров до середины декабря.
Трамп не хочет пошлинами портить американцам Рождество
Трамп не хочет пошлинами портить американцам Рождество

США решили отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары. Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя США на торговых переговорах с КНР Роберта Лайтхайзера во вторник, 13 августа.

"В рамках публичного обсуждения и процесса слушаний было принято решение отложить введение пошлин до 15 декабря на некоторые категории товаров. К ним относятся, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, американская администрация намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности, говорится в документе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых пошлин решили отложить, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.
 
По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.
 
Ранее Трамп сообщил, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
 
Напомним, США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в сентябре. Встреча сторон в конце июля завершилась преждевременно.   
 
 

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Теги: США, Китай, Пошлины, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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