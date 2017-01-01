США отложат введение пошлин на китайские товары

США решили отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары. Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя США на торговых переговорах с КНР Роберта Лайтхайзера во вторник, 13 августа.

"В рамках публичного обсуждения и процесса слушаний было принято решение отложить введение пошлин до 15 декабря на некоторые категории товаров. К ним относятся, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, американская администрация намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности, говорится в документе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых пошлин решили отложить, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.