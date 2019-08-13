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В НАТО отреагировали на инцидент с самолетом Шойгу

Комментариев: 5
Самолет альянса сблизился с бортом, на котором летел российский министр, для идентификации.
Инцидент с самолетом Шойгу и НАТО повторился через два года
Инцидент с самолетом Шойгу и НАТО повторился через два года
Скриншот из видео

В НАТО объяснили сближение истребителей альянса с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над балтийским морем необходимостью идентификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО во вторник, 13 августа.

"Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ опубликовали видео сближения самолетов.

Напомним, в июне 2017 года истребитель НАТО F-16 также приблизился к самолету Шойгу. Тогда натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал Су-27. Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Тогда в НАТО также заявили, что не знали о министре обороны РФ на борту самолета, который истребители альянса сопровождали над Балтийским морем.

 

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Теги: Россия, НАТО, самолет, Шойгу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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KREMLIN_DEVIL    13.08.2019, 22:32
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
В гробу бы эту Шойгу очень быстро идентифицировали!
    13.08.2019, 22:20
Оценка:  +1
обосрались свинособаки эскимосы епт шойги)))
Ukraineslava    13.08.2019, 21:46
Оценка:  0
Ukraineslava
Надо было шмальнуть разок по ватоголовому)
Григорич    13.08.2019, 22:02
Оценка:  -3
Григорич
шмалялка не выросла...
ШтормЗайцев    13.08.2019, 22:19
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Шмальнут очень легко, в случае какой либо угрозы. Можете даже не сомневаться.
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