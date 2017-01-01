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"Драгоценности ведьмы" обнаружили в Помпеях

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Ученые предполагают, что найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, чтобы приносить удачу владелице и неудачи - соперницам.
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы"
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы"
facebook.com/pompeiisoprintendenza

Археологи в древнеримских Помпеях, разрушенных извержением Везувия почти две тысячи лет назад, нашли остатки деревянной шкатулки, в которой хранились ценные предметы. Об этом сообщает Euronews во вторник, 13 августа.

Находка была сделана в Доме в саду - Каза-дель-Джардино. В шкатулке лежали драгоценные камни, амулеты, бусины, колокольчики, фигурки людей и животных, а также маленькая модель черепа.

 

 

Директор археологического парка Массимо Осанна полагает, что найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу - ее соперницам.

Напомним, что ранее на Полтавщине нашли скифское золото и оружие.

Также сообщалось, что студент на первых раскопках нашел череп динозавра.

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Теги: археология, раскопки, археологи, Помпеи
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Источник: korrespondent.net

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