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Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

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На протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.
США могут выйти из Всемирной торговой организации
США могут выйти из Всемирной торговой организации

Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если это потребуется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. "Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые", - сказал он.

Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США. "Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется", - сказал он.

Ранее Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю.

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

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Теги: США, Китай, ВТО, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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