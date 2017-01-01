Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

На протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.

Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если это потребуется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. "Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые", - сказал он.

Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США. "Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется", - сказал он.

Ранее Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю.

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet